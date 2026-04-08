В России в 2025 году замедлился рост зарплат

По данным исследования экспертов агентства НКР, основанного на данных Федеральной налоговой службы РФ, рост совокупного фонда заработной платы увеличился на 16% к предыдущему году после 22% и 27% за 2024-й и 2023-й. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, одновременно статистика прошлого года зафиксировала снижение безработицы до 2,1%.

«Это сигнализирует об охлаждении рынка труда», — поясняет эксперт. По ее словам, замедление роста оплаты труда объясняется отказом некоторых отраслей от ее повышения и найма большего числа сотрудников за меньшие деньги.

Мильчакова обращает внимание, что самые высокие темпы роста показали зарплаты в легковом такси. «Можно предположить, что в Россию на фоне укрепления рубля в 2025 году стали возвращаться трудовые мигранты, что оказалось выгодно работодателям, получившим возможность сэкономить», — рассуждает аналитик.

Эксперт также отмечает, что в других отраслях экономики, в том числе в секторе страхования или ремонта компьютеров, работодатели вместо найма квалифицированных специалистов за высокие зарплаты начали часть функций передавать на аутсорсинг. «Они экономят, соответственно, не только на фонде оплаты труда, но и на оплате больничных листов, отпусков и т.д.», — уточняет Мильчакова.

«По нашим прогнозам, в 2026 году повышение зарплат будет носить более дифференцированный характер», — сообщает аналитик. По ее мнению, скорее всего, рост доходов останется актуальным для специалистов в области ИИ, включая разработчиков LLM, для экспертов в сфере кибербезопасности и машинного обучения, а также для рабочих, особенно высококвалифицированных.

Мильчакова добавляет, что там, где компании решили проблему нехватки кадров или сокращают затраты на персонал, оплата труда останется стабильной. «Ожидаем, что в России к концу 2026 года номинальные зарплаты поднимутся на 6–8%», — заключает Наталья Мильчакова.