Сбер запускает пилот сервиса для оптимизации маршрутов грузоперевозок

Сбер объявляет о запуске пилотного проекта нового цифрового сервиса для бизнеса — решения по оптимизации маршрутов грузоперевозок. Сервис уже доступен предпринимателям в Уральском, Среднерусском, Юго-западном, Байкальском, Сибирском и Волго-Вятском территориальных банках.

Новое решение ориентировано на компании, работающие в сфере логистики, и направлено на повышение эффективности планирования рейсов, прозрачности финансовых показателей и снижение операционных издержек. Сервис позволяет в автоматическом режиме формировать оптимальный маршрут и одновременно рассчитывать экономику перевозки. Пользователь получает прогнозируемый доход по направлениям для межрегиональных грузоперевозок, видит все сопутствующие расходы и итоговую прибыль по конкретному рейсу с учётом актуальных рыночных ставок, тоннажа и типа кузова транспортного средства.

Функциональность сервиса охватывает не только этап планирования, но и сопутствующие бизнес-процессы. На основе рассчитанного маршрута система автоматически формирует счёт на оплату для заказчика, а сам маршрут может быть направлен водителю напрямую в навигатор. Все сформированные маршруты сохраняются в едином журнале, где пользователю доступна аналитика по средним тарифам, общей выручке и эффективности использования автопарка за выбранный период. Также в системе реализован просмотр поступлений от заказчиков на основе банковских выписок, что упрощает контроль оплат.

Отдельное внимание уделено возможностям управления бизнесом. Предприниматель может предоставить доступ к системе логисту для работы с маршрутами, сохраняя при этом контроль над ключевыми показателями без необходимости погружения в операционные процессы. Для более точного планирования в сервисе доступна карта с необходимыми слоями данных грузовой инфраструктуры, которые учитываются при построении маршрутов.

«Регионы ведения бизнеса Байкальского банка занимают более 7,2 млн квадратных километров и знамениты своими большими расстояниями между городами и посёлками. Наш новый цифровой сервис поможет местным компаниям эффективно управлять перевозками, точно рассчитывать маршруты и экономию топлива, снижая транспортные издержки. Благодаря этому предприниматели смогут повысить эффективность своего бизнеса, освободив время и ресурсы для развития, поскольку теперь планирование маршрутов и учёт расходов будет автоматизирован», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Подключение сервиса осуществляется через отраслевое решение Сбера «Транспорт».

