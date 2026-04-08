Волонтеры Эн+ провели благотворительную ярмарку «Гараж-Багаж»

4 апреля в Центре современного искусства «Огонь» прошла благотворительная ярмарка «Гараж-Багаж». В организованном волонтерами Эн+ мероприятии приняли участие более 100 человек. Вырученные средства и собранные продукты отправят на помощь благотворительному фонду «Добродомик», который обеспечивает пожилых людей горячими обедами.

Организаторы сумели создать не просто городское событие, а настоящий праздник добрых дел. Выставить свой лот мог любой желающий: люди приносили живые цветы, книги, украшения, игрушки, посуду, авторские картины, предметы интерьера и множество других интересных вещей.

– Такие проекты, как наша благотворительная распродажа, не просто помогают продлить жизнь вещам, снизить избыточное потребление и сформировать экологичное мышление внутри команды и сообщества, но также объединяют сотрудников, усиливают чувство причастности к чему-то значимому, – отметила менеджер волонтерской программы «Помогать просто» Мария Мироновская.

Изюминкой ярмарки стала музыкальная программа: живое выступление творческих коллективов создало объединяющую всех гостей атмосферу. Кроме того, волонтеры провели мастер-классы: например, экономист «Иркутскэнергосбыта» Екатерина Аверина показывала гостям, как своими руками смастерить открытку из разных материалов.

– Я рада, что приняла участие в таком благом деле. Мне приятно делать добро, помогать людям, волонтерство для меня – уже часть жизни, – признается Екатерина.

У гостей мероприятия была возможность выбрать понравившийся «товар» за комфортную сумму или же сделать добровольное пожертвование по QR-коду. Общая сумма благотворительных взносов составила 42 500 рублей, эти средства пойдут на благоустройство кухни «Добродомика». Также на ярмарке собрали 50 килограмм макарон и 70 банок различных консервов – продукты помогут согреть горячими обедами подопечных фонда.

Благотворительная ярмарка ещё раз доказала: когда люди объединяются ради доброй цели, даже небольшой вклад превращается в большое и важное дело. В Эн+ трепетно относятся к социальным проектам, компания реализует десятки инициатив, которые направлены на поддержку людей в городах ответственности. Это неотъемлемая часть корпоративной культуры, которую заложил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. В программах корпоративного волонтерства компании задействовано несколько тысяч волонтеров, они оказывают помощь социальным учреждениям, медицинским организациям и различным фондам, проводят экологические, благотворительные и фандрайзинговые акции.