МИД Ирана: проход через Ормузский пролив станет свободным через две недели после перемирия

Проход через Ормузский пролив станет свободным в течение двух недель после заключения перемирия между Ираном и его противниками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

Читайте также:

Цена российской нефти достигла максимума за 13 лет
8 апреля 2026
США и Иран договорились о перемирии: главное к утру
8 апреля 2026

«Безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен в течение двух недель в координации с иранскими вооруженными силами и с учетом существующих технических ограничений», – написал глава дипведомства.

Он добавил, что «если нападения на Иран прекратятся, вооруженные силы исламской республики также прекратят свои оборонительные атаки». Ранее на фоне военной операции США и Израиля судоходство в проливе было фактически остановлено.

Напомним, что 8 апреля 2026 года США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Израиль также присоединился к перемирию и приостановил удары по Ирану на период переговоров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Война на Ближнем Востоке, операция США и Израиля против Ирана 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (108)


