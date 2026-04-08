Примсоцбанк представил обновленные возможности корпоративной бизнес-карты

Примсоцбанк расширяет функционал корпоративной бизнес-карты для юрлиц и ИП. Теперь карта принимает все источники поступлений, а не только выручку от продаж.

Новые возможности пополнения

Ранее:

  • Только самоинкассация (выручка от товаров/услуг)

Сейчас:

  • Выручка от товаров и услуг
  • Возврат подотчетных/командировочных сумм
  • Внесение средств на счет ИП
  • Процентные/беспроцентные займы
  • Членские взносы, пожертвования
  • Безвозмездная помощь от учредителя
  • Реализация основных фондов
  • И другие законные поступления

Ключевые преимущества

  • Кешбэк по категориям: «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов».
  • Выдача карты в день обращения в любом офисе Банка
  • Бесплатные СМС и пуш-уведомления
  • Онлайн-платежи без комиссии (маркетплейсы, интернет-магазины)
  • Возможность выставления лимитов по видам операций для контроля расходов

Как пользоваться

  1. Карта привязана к вашему расчетному счету
  2.  Пополнение любым способом: Свои банкоматы/терминалы Примсоцбанка; Банкоматы/терминалы любых банков
  3. Средства доступны мгновенно для расчетов

«Корпоративная Бизнес-карта – универсальный инструмент для оптимизации расходов Вашего бизнеса», – говорят в банке.

Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте, в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

Реклама. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2VfnxwLHvNW

