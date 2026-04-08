Примсоцбанк представил обновленные возможности корпоративной бизнес-карты

Примсоцбанк расширяет функционал корпоративной бизнес-карты для юрлиц и ИП. Теперь карта принимает все источники поступлений, а не только выручку от продаж.
Новые возможности пополнения
Ранее:
- Только самоинкассация (выручка от товаров/услуг)
Сейчас:
- Выручка от товаров и услуг
- Возврат подотчетных/командировочных сумм
- Внесение средств на счет ИП
- Процентные/беспроцентные займы
- Членские взносы, пожертвования
- Безвозмездная помощь от учредителя
- Реализация основных фондов
- И другие законные поступления
Ключевые преимущества
- Кешбэк по категориям: «АЗС», «Бронирование гостиниц», «Покупка авиабилетов».
- Выдача карты в день обращения в любом офисе Банка
- Бесплатные СМС и пуш-уведомления
- Онлайн-платежи без комиссии (маркетплейсы, интернет-магазины)
- Возможность выставления лимитов по видам операций для контроля расходов
Как пользоваться
- Карта привязана к вашему расчетному счету
- Пополнение любым способом: Свои банкоматы/терминалы Примсоцбанка; Банкоматы/терминалы любых банков
- Средства доступны мгновенно для расчетов
«Корпоративная Бизнес-карта – универсальный инструмент для оптимизации расходов Вашего бизнеса», – говорят в банке.
Со всей информацией о бизнес-карте вы можете подробнее ознакомиться на официальном сайте, в ближайшем офисе Примсоцбанка или по телефону: 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.
