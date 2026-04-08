Россияне готовы доверить быт домашнему роботу-андроиду

Около 70% россиян готовы поселить у себя дома человекоподобного робота для выполнения бытовых задач (уборка, приготовление пищи, уход). Такие данные получены в ходе опроса, проведенного ВТБ в феврале 2026 года. Такие данные банк представил в ходе конференции по технологиям ИИ и анализу данных Data Fusion (Дата Фьюжн).

Участники опроса верно определяют основные сферы применения больших данных, но затрудняются с термином. Только 20% опрошенных могут уверенно объяснить, что такое большие данные (Big Data). 47% связывают их с анализом поведения потребителей и персонализацией услуг, 40% – с научными исследованиями, 35% – с прогнозированием (погода, трафик, эпидемии), 34% – с автоматизацией бизнеса и государственных услуг.

Несмотря на это, россияне активно вовлечены в цифровую среду: 63% ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ), 62% – банковскими картами или мобильными приложениями (респондентов, никогда не использующих финансовые сервисы, не оказалось), 54% заходят на портал «Госуслуги» не реже раза в месяц.

Готовность к интеграции ИИ в повседневную жизнь проявляется и в других аспектах. Около половины респондентов отмечают влияние ИИ-сервисов на когнитивные навыки (память, внимание, мышление): для 32% это влияние положительное, для 17% – отрицательное. Опасения по поводу потери работы из-за ИИ носят умеренный характер: 25% боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет, при этом только 7% лично сталкивались с такими случаями, еще 21% слышали о подобных примерах.

В целом, соотечественники довольны персонализацией сервисов (66% скорее или полностью довольны), но при этом не спешат делегировать ИИ принятие финансовых решений. Лишь 10% респондентов готовы доверять финансовым советам ИИ, тогда как большее доверие вызывают рекомендации живых консультантов и знакомых. Четверть опрошенных не доверяют никому.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, отметил: «Поведение пользователей формируется быстрее, чем знания: сначала люди начинают применять сервисы, а уже потом пытаются разобраться, как они работают. Такой подход создает риск манипуляций и снижает уровень осознанного потребления технологий. Мы как банк участвуем в повышении финансовой грамотности и популяризации технологий, включая ИИ и большие данные. Развитый рынок финансовых технологий способствует тому, что большинство россиян не испытывают сильного страха перед ИИ и готовы интегрировать его в повседневную жизнь. Это показывает, что ВТБ движется в правильном направлении, внедряя ИИ в свои услуги».

Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняло участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет.