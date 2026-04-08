Взрывной рост цен: почему платина и палладий станут самыми прибыльными металлами 2026 года?

Аналитики консалтинговой компании Kept прогнозируют значительный рост цен на платину и палладий в 2026 году. Согласно их обзору, средняя стоимость платины может увеличиться на 58–83% по сравнению с предыдущим годом, а палладия — на 31–60%, сообщает ТАСС.

«На текущий момент цена на платину, как и на другие драгоценные металлы, проходит период консолидации. С одной стороны, начавшийся конфликт на Ближнем Востоке усиливает неопределённость на рынках, а с другой — переход США и ряда крупных центробанков к более жёсткой денежно-кредитной политике приводит к коррекции цен», — отмечают эксперты.

В январе 2026 года цена платины уже превышала $2 800 за тройскую унцию. Аналитики пересмотрели свой прогноз в сторону повышения и представили два сценария развития событий до 2030 года.

Сценарий 1: стабилизация рынка

* Платина: средняя цена в 2026 году составит около $2 000 за унцию, а к 2030 году стабилизируется в районе $1 700. Это станет возможным благодаря сокращению дефицита, умеренному спросу со стороны автопрома и активному развитию вторичной переработки металла.

* Палладий: средняя цена в этом году достигнет $1 500, а к 2030 году снизится до $1 000 за унцию.

Сценарий 2: сохранение дефицита

Если сохранится дефицит на рынке и высокий спрос со стороны инвесторов, ювелиров и автопроизводителей, цены будут выше:

* Платина: средняя цена составит $2 300 за унцию с тенденцией к стабилизации на уровне $1 900 к 2030 году.

* Палладий: средняя цена достигнет $1 800, а к концу десятилетия закрепится в районе $1 400 за унцию.

8 апреля платина котируется на уровне $2041, палладий на уровне – $1548.