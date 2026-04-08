Ставки по кредитным картам в России достигли почти 50% годовых в феврале

Средний уровень реальных ставок по кредитным картам по итогам февраля 2026 года достиг почти 50% годовых, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). За год они выросли на 5 процентных пунктов, хотя ЦБ за то же время снизил ключевую ставку с 21% до 15%.

«Условия по кредиткам не располагают к спросу: ставки достигают 50% годовых, а банки вынуждены сокращать сроки беспроцентного грейс-периода. Это приводит не только к удорожанию продукта для заемщиков, но и к ухудшению его потребительских свойств», – заявил гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

В ЦБ пояснили, что банки стремились повысить маржинальность кредитных карт, так как значительная часть заемщиков предпочитает использовать их только в грейс-период. По оценкам регулятора, в конце 2025 года около 65% операций по кредиткам приходилось именно на льготный срок.

«Ставки по кредитным картам напрямую зависят от стоимости привлеченных средств. Банки продолжают обслуживать дорогие вклады, оформленные в период высокой ключевой ставки. В начале 2026 года средние ставки по депозитам превышали 17%. В таких условиях банки не могут выдавать кредиты под более низкие проценты, а в ставку также закладываются расходы на создание резервов по проблемным и невозвратным кредитам», – резюмируют эксперты.

Карты изначально относятся к более рискованным продуктам, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. В этом сегменте чаще возникают просрочки и невозвраты, поэтому банки повышают ставки, чтобы компенсировать возможные потери и отсеять ненадежных заемщиков.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — на 0,5 п. п., до 15%. Банк России намерен "без резких движений", постепенно снижать ключевую ставку до 13,5–14,5%, однако дезинфляционные процессы идут медленно. На решение ЦБ может повлиять неоднозначная мартовская статистика по инфляции. Из-за риска разгона цен регулятор отказался от резкого смягчения политики и может взять паузу на заседании в апреле, считают аналитики