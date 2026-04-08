Центр Иркутска встанет: где и когда перекроют движение 12 апреля?

В воскресенье, 12 апреля, в Иркутске состоится общегородской Крестный ход, посвящённый празднику Пасхи. В связи с этим с 13:00 до 17:00 будет временно ограничено движение транспорта в центральной части города, сообщает пресс-служба мэрии..

Какие улицы перекроют?

Движение будет закрыто на следующих участках:

- улица Сухэ-Батора (от улицы Польских Повстанцев до Нижней Набережной);

- Нижняя Набережная (от Сухэ-Батора до улицы Ленина);

- улица Ленина (от Нижней Набережной до Сурикова);

- улица Сурикова (от Ленина до 5-й Армии);

- улица 5-й Армии (от Сурикова до Чкалова);

- улица Чкалова (от 5-й Армии до бульвара Гагарина);

- бульвар Гагарина (от Чкалова до Карла Маркса).

Автомобилистам рекомендуется заранее продумать альтернативные маршруты и объездные пути.

Изменения в работе общественного транспорта

На время Крестного хода изменится схема движения трёх муниципальных автобусных маршрутов:

- № 12 и № 16к: при следовании от остановки «Центральный рынок» в центр города автобусы после улицы Ленина поедут по улицам Канадзавы, Марата и Чкалова. Остановка «Площадь графа Сперанского» обслуживаться не будет.

- № 56: автобусы из предместья Радищева после Ушаковского моста проследуют по улицам Рабочая и Ленина. Остановка «Сквер им. Кирова» будет исключена из маршрута.

Праздничная программа

Крестный ход начнётся в 15:00 у главного входа Собора Богоявления на улице Сухэ-Батора. Участники пройдут по центральным улицам к памятнику Александру III, где с 12:00 до 18:00 будет проходить Байкальский Пасхальный фестиваль. Гостей ждут концерты, ярмарки и праздничная атмосфера.