Бронирования туров в Дагестан упали на 40% за неделю из-за наводнений

Объем бронирований туров в Дагестан за последнюю неделю снизился на 40% из-за двух волн наводнений, обрушившихся на республику в конце марта и начале апреля, пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. По его словам, на ближайшие даты бронирований практически нет, но спрос на лето после 1 июня остается высоким.

Около 25% бронирований на майские праздники уже отменены, рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. Если первое наводнение 28 марта затронуло в основном Махачкалу и Каспийск, то повторный удар стихии нанес серьезный ущерб Дербентскому району – главному туристическому направлению Дагестана, где пострадал водопровод, что привело к отравлениям некачественной водой.

В туроператоре «Мультитур» сообщили, что темп бронирования замедлился, но массовых аннуляций туров не зафиксировано. Туристы не спешат отказываться от летних поездок, так как времени для восстановления инфраструктуры достаточно. В компании «Алеан» оценили сокращение темпов бронирования в пределах 20% неделя к неделе, отметив, что временное охлаждение спроса не должно повлиять на летние продажи.

Часть туристов взяла паузу, ожидая новых сообщений о ситуации в республике. Интерес к направлению сохраняется, от ранее приобретенных туров на май–сентябрь путешественники не отказываются. По мере стабилизации ситуации в ближайшие недели спрос будет восстанавливаться, полагают эксперты.

Напомним, что только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков. Из-за разгула стихии 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Есть пострадавшие и погибшие. Третья волна паводка в Дагестане ожидается 11 апреля. Она затронет реки Джумрут и Самур – там населенные пункты Ботлих, Хунзах, Ахты, Леваши. Также коснется это прибрежных городов.