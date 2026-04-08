В Братске начали переводить частные дома на газ

В Братске стартовали работы по переводу частных домов с угольного отопления на газ. Первый этап – 100 домовладений – планируют завершить до конца июля. Всего в 2026 году предусмотрена газификация 533 домов.

На перевод первых 100 домов направлено свыше 42 млн рублей, в том числе более 39,6 млн из федерального бюджета. Средства выделены в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ожидаемый экологический эффект от перевода на газ составит более 800 тонн снижения выбросов. Подрядчиком определена компания «Теплогазсервис», работы идут полным ходом.

– На сегодняшний день по объектам развозятся материалы, начат монтаж внутридомового газового оборудования. Работы идут полным ходом. Выделяемая субсидия покрывает все расходы по подключению к газу, для граждан мероприятие проводится бесплатно, так что вот уже второй год у жителей правобережного района Братска есть уникальная возможность перевести свой дом на экологически чистое и экономичное топливо, – отметил заместитель председателя комитета ЖКХ по инженерной инфраструктуре администрации Братска Андрей Шитиков.

Ранее в Иркутской области утвердили программу газификации до 2030 года, Братск стал одним из приоритетных городов для перевода на газ.