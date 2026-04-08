Старейшая кондитерская Иркутска «Вернисаж» закрывается после 66 лет работы

Старейшая кондитерская Иркутска «Вернисаж», работавшая с 1960 года, объявила о закрытии с 15 апреля 2026 года. Причиной названы сложные экономические обстоятельства.

«Это решение было очень сложным, но неизбежным. В наших сердцах – грусть и глубокое сожаление. Но превыше этих чувств – благодарность нашим дорогим покупателям и каждому, кто был членом нашей команды», – говорится в обращении кондитерской.

Перед закрытием «Вернисаж» в последний раз выпустит пасхальную коллекцию.

Ранее 70% руководителей предприятий заявили о падении выручки в 2025 году. 95% опрошенных констатировали ухудшение финансового положения их бизнеса. Кроме того, «Опора России» фиксирует резкий рост уходов малых и микропредприятий с рынков. За полный 2025 год бизнес свернули 38% индивидуальных предпринимателей, а лишь за первый квартал 2026-го – 34%.


