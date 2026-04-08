Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой

Вклад «Ключевой плюс» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 мартовского рейтинга выгодных депозитов с плавающей ставкой, подготовленного порталом Выберу.ру. Эксперты изучили условия таких вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали величину процентной ставки по вкладу и правила ее начисления, а также минимальную сумму и срок размещения вклада. Кроме того, они учитывали доход при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. руб., порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора, возможность открыть вклад дистанционно и другие параметры.

При текущем уровне ключевой ставки ЦБ РФ доходность в целом по линейке вкладов «Ключевой Плюс» составляет 13,80 – 15,40% годовых – в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Ключевой плюс» – 500 тыс. рублей, максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 91, 181 и 367 дней.

