ИНК помогла оснастить отделение для новорождённых в Ивано-Матренинской детской клинической больнице

В Иркутске состоялось открытие отделения для новорождённых в Ивано‑Матренинской детской клинической больнице. Реализация проекта стала возможной при поддержке Иркутской нефтяной компании (ИНК).

ИНК оказала помощь в оснащении отделения, предоставив современное медицинское оборудование. Среди приобретённой техники — ванны‑мойки с пеленальными столиками для новорождённых, обеспечивающие комфортные и безопасные условия ухода за младенцами.

Отделение патологии новорождённых и недоношенных детей открылось после капитального ремонта блока. Подразделение, включающее палату интенсивной терапии на 5 коек и соматический блок на 45 коек, готово принимать маленьких пациентов. В числе основных изменений — замена электрических и водных коммуникаций, монтаж современной централизованной системы подачи кислорода. Кроме того, создан инфекционный блок с изолированным входом и отдельным постом дежурной медицинской сестры, что позволяет мамам находиться рядом с детьми, проходящими лечение, не повышая рисков распространения инфекций.

ИНК на протяжении многих лет оказывает поддержку учреждениям здравоохранения региона. Одним из ключевых направлений благотворительной деятельности компании является развитие детской медицины и внедрение современных технологий в практику региональных больниц. Компания стремится обеспечить детям доступ к медицинской помощи на уровне мировых стандартов.

Сотрудничество ИНК с Ивано‑Матренинской больницей продолжается не первый год. В 2019 году при участии компании было приобретено уникальное оборудование для проведения малоинвазивных операций у новорождённых и младенцев — аналогичные комплексы в мире насчитываются менее чем в десяти клиниках. Иркутск стал первым городом в России, где установлена такая система. Кроме того, ИНК закупила операционный комплекс нового поколения для травматологического отделения, что позволило проводить сложные операции детям с травмами коленных и мелких суставов. Средства на приобретение — 8 миллионов рублей — были собраны в рамках благотворительного вечера, организованного фондом Марины Седых и ИНК.

Открытие нового отделения для новорождённых стало очередным этапом в развитии партнёрства между ИНК и ведущими медицинскими учреждениями области, направленного на повышение качества детской медицины в регионе.