В правительстве рассматривают увеличение лимита по семейной ипотеке

Правительство России рассматривает возможность увеличения лимита по семейной ипотеке с 6 млн до 8 млн рублей, передает РИА Новости заявление вице-премьера Марата Хуснуллина. Также обсуждается введение дифференцированной ставки: чем больше детей в семье, тем ниже процент по кредиту.

«У нас непростая задача – сократить расходы бюджета, но при этом мы точно видим, что по ряду регионов надо увеличивать лимит по семейной ипотеке. Во многих столичных городах купить квартиру за 6 млн с увеличением количества детей уже сложно», – пояснил Хуснуллин.

Вопрос модернизации семейной ипотеки уже глубоко проработан, по ряду позиций достигнут консенсус. Сейчас правительство совместно с администрацией президента запустило социологическое исследование о том, как население относится к различным вариантам изменений.

Напомним, что в марте 2026 года российский рынок ипотеки показал уверенный рост, компенсировав февральское снижение. Общий объем выдач достиг 230 млрд рублей, что на 9,7% больше, чем месяцем ранее. Ключевым фактором восстановления стало снижение ключевой ставки ЦБ.