Зелёный Марафон пройдёт 30 мая в 60 городах России

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм Зелёный Марафон в этом году состоится 30 мая. На забег в Москве уже можно зарегистрироваться , а в регионах регистрация откроется 8 апреля. Забег пройдёт при поддержке популярной подписки СберПрайм .

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

В Москве спортсменов и болельщиков вновь примут Васильевский спуск и парк «Зарядье». Участникам доступны дистанции: детские забеги на 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возраста), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 км, бег на 4,2 км, 10 км и 21,1 км (полумарафон). На беговой дистанции 4,2 км можно объединяться в команды от 5 до 10 человек — предусмотрен командный зачёт.

У каждой дистанции СберПрайм Зелёного Марафона впервые появится свой партнёр. Забег на 4,2 км станет самым музыкальным — его поддержит сервис HiFi-стриминга Звук. 10 км будут самой любимой дистанцией вместе с сервисом экспресс-доставки Самокат. 21,1 км пройдут при поддержке ИИ-помощника ГигаЧат. Партнёр детских забегов — СберKids, а северной (скандинавской) ходьбы — СберМобайл.

Организаторы готовят не просто забег и северную (скандинавскую) ходьбу, а праздник для всех: после соревновательной части бегунов и болельщиков ожидает семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами. Участие в столице будет платное. Дополнительно участники забега смогут получить бесплатную гравировку медалей, при наличии подписки СберПрайм.

В регионах СберПрайм Зелёный Марафон будет бесплатным. В каждом городе предусмотрены дистанция 4,2 км и детский старт, а в некоторых городах — 10 и 21,1 км. Запланированы концерты и экологические акции. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где ожидается больше всего участников, также выступят известные артисты.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учётом особенностей каждого ребёнка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

Внести свой вклад в эту работу любой желающий может на платформе СберВместе — участвовать в забеге для этого необязательно. По традиции Сбер удвоит итоговую сумму, которая в этом году может стать рекордной. За прошлый год участники перечислили на добрые дела более 30 млн рублей, а с учётом удвоения банка на поддержку детей направили свыше 60 млн.

В этом году СберПрайм Зелёный Марафон пройдёт в 13-й раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году Зелёный Марафон установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

«Из года в год на СберПрайм Зелёном Марафоне мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своём темпе, у скандинавской ходьбы тоже свой темп, но все делают одно доброе дело. Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни. Я приглашаю всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в нашем благотворительном семейном празднике, который мы постараемся сделать незабываемым. Уверен, что Зелёный Марафон станет одним из самых ярких и добрых спортивных событий в нашей стране», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Реклама. Байкальский банк ПАО Сбербанк. erid:2VfnxxQvZYe