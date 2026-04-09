Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 апреля: 11 610,1396 руб/1 г золота и 181,5300/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 610,1396 руб.
- 1 грамм серебра - 181,5300 руб.
- 1 грамм платины - 4 891,5801 руб.
- 1 грамм палладия - 3 683,1599 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 136,0299 р. (1,16%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7900 р. (1,00%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,7299 р. (1,15%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,9501 р. (0,57%).
