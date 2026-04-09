«Скупают валюту»: россияне в марте потратили на доллары и юани в 5 раз больше, чем в феврале

В марте 2026 года чистые покупки иностранной валюты физическими лицами в России взлетели в 4,7 раза по сравнению с февралем, достигнув 65,2 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков.

Несмотря на столь резкий месячный скачок, в годовом выражении активность населения оказалась ниже. По сравнению с мартом 2025 года показатель немного снизился (тогда среднемесячное значение составляло 93 млрд рублей).

С начала текущего года общий объем покупок составил 32 млрд рублей. Для сравнения: за первые три месяца 2024 и 2025 годов граждане купили валюты на сумму 464 млрд и 207 млрд рублей соответственно.

Рост спроса на иностранную валюту в марте происходил на фоне ослабления рубля.

На внебиржевом рынке 8 апреля доллар котируется на уровне 78,21 рубля, а юань — 11,45 рубля.