«Скупают валюту»: россияне в марте потратили на доллары и юани в 5 раз больше, чем в феврале

В марте 2026 года чистые покупки иностранной валюты физическими лицами в России взлетели в 4,7 раза по сравнению с февралем, достигнув 65,2 млрд рублей. Об этом сообщает Банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков.

Несмотря на столь резкий месячный скачок, в годовом выражении активность населения оказалась ниже. По сравнению с мартом 2025 года показатель немного снизился (тогда среднемесячное значение составляло 93 млрд рублей).

С начала текущего года общий объем покупок составил 32 млрд рублей. Для сравнения: за первые три месяца 2024 и 2025 годов граждане купили валюты на сумму 464 млрд и 207 млрд рублей соответственно.

Рост спроса на иностранную валюту в марте происходил на фоне ослабления рубля.

На внебиржевом рынке 8 апреля доллар котируется на уровне 78,21 рубля, а юань — 11,45 рубля.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

