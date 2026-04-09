Иран объявил перемирие с США бессмысленным из-за трёх ключевых нарушений

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что переговоры и перемирие с США утратили смысл после трёх ключевых нарушений достигнутых договорённостей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Mehr. Галибаф, который возглавит иранскую делегацию на запланированных на 10 апреля переговорах, указал на агрессию против Ливана, нарушение воздушного пространства Ирана и отказ США признать право Ирана на обогащение урана как на основные причины разрыва доверия.

По его словам, Тегеран изначально относился к переговорам с недоверием, и, как и ожидалось, США нарушили свои обязательства ещё до начала переговорного процесса. В условиях явных и публичных нарушений базовых рамок для диалога двустороннее перемирие и переговоры теряют смысл, подчеркнул Галибаф.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном при условии полного открытия Ормузского пролива. Он также сообщил, что получил от Тегерана десятипунктное предложение, которое может стать основой для дальнейших переговоров. Среди требований Ирана — обязательство о ненападении, право на обогащение урана и прекращение всех военных действий, включая операции против «Хезболлы» в Ливане. По утверждению Тегерана, США согласились с этими пунктами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о приостановке ударов по Ирану.

Однако 8 апреля Пакистан, выступающий посредником в переговорах, зафиксировал нарушения перемирия в нескольких районах конфликта. Иранские СМИ сообщили о срабатывании системы ПВО в Тегеране, а Галибаф заявил о сбитии беспилотного летательного аппарата над городом Лар.

В тот же день Израиль провёл крупнейшую атаку на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев». По данным Al Jazeera со ссылкой на ливанский Минздрав, в результате атак погибли и были ранены сотни человек. ЦАХАЛ заявил о намерении продолжать военную операцию против группировки. Трамп отметил, что Ливан не входит в рамки перемирия, однако Иран в ответ вновь приостановил проход танкеров через Ормузский пролив.