ЦБ назвал акции нефтегазового сектора самым доходным активом марта

Банк России опубликовал данные о доходности различных активов на финансовом рынке в марте 2026 года. Лидером по полной доходности в рублях стали акции нефтегазового сектора, показавшие рост на 9,3% на фоне увеличения мировых цен на нефть. Второе место заняли долларовые депозиты с доходностью 5,4%, а замещающие облигации принесли инвесторам 4,7%. Среди зарубежных активов выделился биткоин с ростом на 7,2% в рублевом эквиваленте.

В то же время большинство российских акций показали отрицательную доходность, сообщает РБК. Наибольшее падение зафиксировали бумаги металлургического и добывающего секторов (-12,6%), а также девелоперы (-9,5%). Золото также снизилось в цене на 8,5% в рублях из-за коррекции на рынке металлов.

Доходность по основным финансовым инструментам в марте 2026 года выглядела следующим образом:

- Акции нефтегазового сектора — +9,3%

- Депозиты в долларах США — +5,4%

- Замещающие облигации — +4,7%

- Депозиты в юанях — +4,5%

- Корпоративные облигации с рейтингом BBB — +3,9%

- Акции химического производства — +3,6%

- Депозиты в евро — +2,3%

- Корпоративные облигации с рейтингом AA — +2,3%

- Корпоративные облигации с рейтингом AAA — +2,0%

- Облигации федерального займа (ОФЗ) — +1,9%

- Акции транспортного сектора — +1,7%

- Рублевые БПИФы денежного рынка — +1,3%

- Корпоративные облигации с рейтингом A — +1,3%

- Депозиты в рублях — +1,3%

Наименее доходными активами стали:

- Индекс Мосбиржи — -0,8%

- Акции электроэнергетического сектора — -1,8%

- Акции телекоммуникационного сектора — -4,7%

- Акции банков и финансов — -5,3%

- Акции розничной торговли — -5,6%

- Акции IT-сектора — -7,7%

- Золото — -8,5%

- Акции строительного сектора — -9,5%

- Акции металлургии и добычи — -12,6%

На валютном рынке в марте наблюдалась высокая волатильность. Рубль ослаб на 5,2% по отношению к доллару, достигнув 81,3 рубля за доллар, и на 4,5% к юаню — до 11,74 рубля. Ослабление связано с сокращением продаж валюты экспортерами и приостановкой операций Минфина по бюджетному правилу до 1 июля 2026 года. При этом объем отложенных продаж валюты в марте примерно равен объему отложенных покупок в апреле, что сохраняет баланс на рынке.

Физические лица увеличили чистые покупки валюты до 65,2 млрд рублей. В то же время длинные позиции розничных инвесторов во фьючерсах на пары CNY/RUB и USD/RUB сократились на 60 млрд и 32,8 млрд рублей соответственно. Спрос на юаневую ликвидность продолжал расти, а ставки, достигшие пиковых 40%, к концу месяца стабилизировались на уровне около 4%.