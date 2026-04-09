«Единая цена на всех площадках»: Минэк предложил новые правила для маркетплейсов и банков

Министерство экономического развития направило в администрацию президента и участникам рынка обновлённую версию меморандума о саморегулировании цифровых платформ. Документ, носящий добровольный характер, теперь предлагает закрепить ряд жёстких норм, включая обязательство устанавливать единую цену на товар и переходить к открытой модели лояльности банков, сообщает газета "Ведомости".

Ключевые предложения Минэка:

- Единая цена: Продавец не сможет устанавливать разные цены на один и тот же товар в зависимости от площадки.

- Свобода от скидок: Возможность для продавца отказаться от участия в акциях маркетплейса без каких-либо санкций или падения в поисковой выдаче.

- Прозрачность: Открытая модель программ лояльности банков, чтобы покупатели понимали механику начисления кешбэка.

- Равные условия: Недискриминация российских селлеров по сравнению с иностранными продавцами.

Кто попадёт под регулирование?

Чтобы документ стал обязательным для исполнения, Минэк предлагает расширить круг участников. К цифровым гигантам (Wildberries, Ozon) присоединятся традиционный ритейл («Магнит», X5 Group, «Лента») и крупнейшие банки («Сбер», ВТБ, Альфа-Банк).

Критерии для включения в список:

Годовой оборот свыше 500 млрд рублей.

Аудитория более 15 млн активных пользователей/клиентов.

Что дальше?

Министр Максим Решетников признал, что маркетплейсы превратились в олигополию, что вызывает напряжение на рынке и бьёт по «Почте России». Новая версия меморандума призвана сгладить эти противоречия до вступления в силу профильного закона 1 октября.

Реакция рынка пока сдержанная: часть компаний участвует в обсуждении, а крупнейшие игроки, такие как «Яндекс» и «Сбер», ранее отказывались подписывать документ из-за отсутствия ограничений на инвестиции в скидки.