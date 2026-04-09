США срывают перемирие с Ираном: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США срывают перемирие с Ираном, банкам в России могут разрешить заключать договоры с новыми клиентами по видеосвязи, прием заявок на получение новой семейной выплаты начнется с 1 июня, а в Иркутске закрывается старейшая кондитерская после более полувека работы. Подробнее – в обзоре СИА.

Срыв перемирия

Председатель парламента Ирана Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф о бессмысленности переговоров с США о перемирии, поскольку Вашингтон уже успел нарушить несколько основных пунктов соглашения. «Три ключевых пункта соглашения о прекращении огня были нарушены до начала переговоров, при таких обстоятельствах двустороннее прекращение огня или переговоры нелогичны», – отметил Галибаф, пояснив, что речь идет про вторжение в Ливан, нарушение иранских воздушных границ и отрицание права исламской республики на обогащение урана.

Договоры онлайн

Банк России может дать кредитным организациям возможность оформлять договоры с новыми клиентами по видеосвязи – соответствующая инициатива сейчас находится в разработке. «Параметры режима сейчас согласовывают с Минфином, Минцифры, ФСБ и Росфинмониторингом. Ожидается, что проект одобрят в первом полугодии 2026 года, а тестирование в банках начнется до конца года», – рассказал председатель Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

Заявки на выплаты

Соцфонд России летом начнет принимать заявления на получение семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми. «С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», – отметили в организации, отметив, что заявления принимаются до 1 октября через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские офисы Социального фонда.

Закрытие кондитерской

В Иркутске 15 апреля 2026 года закроется старейшая кондитерская «Вернисаж», работавшая с 1960 года. Причиной являются сложные экономические обстоятельства. «Это решение было очень сложным, но неизбежным. В наших сердцах – грусть и глубокое сожаление. Но превыше этих чувств – благодарность нашим дорогим покупателям и каждому, кто был членом нашей команды», – говорится в обращении организации.

Газификация в Братске

В Братске стартовали работы по переводу частных домов с угольного отопления на газ. Первый этап – 100 домовладений – планируют завершить до конца июля. На эти цели направлено свыше 42 млн рублей. Всего в 2026 году предусмотрена газификация 533 домов. Ожидаемый экологический эффект от перевода на газ составит более 800 тонн снижения выбросов.