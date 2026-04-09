«Цифровая паника»: почему 88% предпринимателей боятся остаться без связи с клиентами

Блокировка и замедление мессенджеров вызвали тревогу у малого и среднего бизнеса. По данным исследования проекта «Кибердом» (есть в распоряжении СИА), об этом заявили 88% из 1226 опрошенных предпринимателей.

Главным страхом остается потеря клиентов — этого опасаются 48% опрошенных. При этом 16% признаются, что им не хватает информации, а 16% вообще не видят способов справиться с ситуацией.

На что опирается бизнес?

Уверенно себя чувствует лишь четверть предпринимателей, заранее настроивших резервные каналы. Большинство же ищет опору не в технологиях, а в человеческих отношениях:

Личный авторитет и доверие (44%).

Проверенные партнеры (32%).

Теплые отношения с клиентами (28%).

Однако эксперты отмечают, что за этими цифрами стоит сильный эмоциональный фон и эффект неопределенности, который сейчас остро ощущает бизнес.

Риски: от потери данных до хаоса

Опасения предпринимателей вполне обоснованы. Треть респондентов (32%) боится потерять клиентскую базу и историю переписок, а 14% опасаются утечек данных из-за использования сотрудниками непроверенных альтернатив.

Эти страхи уже вылились в реальные проблемы:

64% компаний столкнулись со сложностями в общении с клиентами.

44% отмечают трудности во внутренних коммуникациях.

26% уже понесли финансовые потери.

28% срочно ищут новые каналы связи, переходя на реактивную адаптацию.

Вывод экспертов

«Гибридная структура с резервными каналами более устойчива, — считает руководитель бизнес-клуба «Кибердома» Ольга Орденова. — Однако бизнесу важно помнить о кибербезопасности. В условиях хаоса сотрудники часто выбирают альтернативы на свой страх и риск, пренебрегая политиками безопасности».