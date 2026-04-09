«У меня там людей пока очень мало»: депутаты пожаловались на пустоту в отечественном мессенджере

Замедление Telegram в России создало серьезные трудности для коммуникации депутатов с избирателями. Парламентарии признаются: привычные чаты «проседают», а переход на новые платформы идет со скрипом, передаёт газета "Ведомости".

«Поиск пути общения стал более проблематичным»

«Лукавить не буду. Конечно, сказывается [замедление Telegram] на работе, на коммуникации», — констатирует зампред комитета по молодежной политике Владимир Исаков (КПРФ). По его словам, создание общих чатов теперь занимает больше времени: «Поиск пути общения [стал более проблематичным], людям сложновато. Кто-то может альтернативный источник завести, кто-то нет».

«У меня там людей пока очень мало»

Многие избиратели по-прежнему пишут в Telegram Виталию Милонову («Единая Россия»), признает он.«Они так привыкли, и поэтому, конечно, есть сложности с коммуникацией, что я буду вас обманывать. Я завел канал в Max, но у меня там людей пока очень мало. И сторис там нет», — сетует депутат, отмечая, что его канал в Telegram формировался 5–6 лет.

Схожие проблемы у зампреда комитета по информполитике Евгения Попова («Единая Россия»). На Telegram приходилось 15–20% коммуникаций: «Бывает, меня тегают избиратели, когда случается что-то срочное, это уже привычка людей».

«Просто предлагаю перейти в Max»

Некоторые депутаты адаптируются быстрее. Первый замглавы фракции «Справедливой России» Андрей Кузнецов отмечает, что трудности «не критические», и предлагает собеседникам переходить в Max: «Работает достаточно надежно, грузит быстро».

Однако есть и те, кто перешел на отечественные платформы заранее. Глава профильного комитета Сергей Боярский («Единая Россия») перестал пользоваться иностранными мессенджерами еще осенью 2025 года: «Сейчас и канал в Telegram поставлен на паузу... я успешно пользуюсь нашими платформами».

«Возрождаются традиционные методы»

Политолог Константин Калачев отмечает, что национальный мессенджер пока не воспринимается как источник новостей. Поэтому сейчас возрождаются традиционные методы работы: «бумажные носители, активизация работы приемных, работа от "двери к двери"».