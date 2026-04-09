Падающая нефть остановила рост российского рынка

Торги 8 апреля на российских фондовых площадках стартовали в небольшом минусе, а к окончанию основной сессии коррекция углубилась. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, главной причиной негативной динамики стал обвал мировых цен на нефть.

«Номинированный в рублях индекс Мосбиржи завершает день снижением на 1,25%, отступив от достигнутой накануне психологически важной отметки 2800 пунктов», — приводит данные эксперт. По ее словам, долларовый РТС опустился на 0,7%.

В лидеры роста, по информации Мильчаковой, вышли Аэрофлот (+2,7%), ВК (+2,6%), ТГК-1 (+2,5%), АФК Система (+1,9%). «Акции Аэрофлота, как и бумаги авиаперевозчиков по всему миру, поддерживают ожидания завершения американо-иранского конфликта и возобновления полетов на Ближний Восток», — поясняет аналитик.

Среди аутсайдеров, по данным эксперта, оказались Роснефть (-4,8%), Татнефть (ао: -4,7%), РуссНефть (-4,7%) и ДВМП (-4,2%). «Давление на котировки Роснефти оказывали не только упомянутое падение цен на нефть, но и возросшие риски нового ужесточения санкций против российской нефтегазовой отрасли по мере окончания военных действий США против Ирана», — уточняет Мильчакова. Она напоминает, что ограничения были немного смягчены в целях избежания энергетического кризиса.

Говоря о корпоративных новостях, аналитик отмечает, что значимой новостью стал запуск премиальной подписки VK Видео. «Выбравшие ее пользователи будут смотреть ролики без рекламы, что позволит группе ВК значительно расширить базу и нарастить долю доходов от платных подписок», — поясняет Мильчакова. По ее информации, ранее стало известно, что количество промаркированных рекламных публикаций в публичных каналах принадлежащего ВК мессенджера Max выросло почти в 15 раз, что позволяет прогнозировать увеличение рекламных доходов всей корпорации.

«Акции ВК на этом фоне выросли на 2,6% на падающем рынке», — сообщает эксперт. «Наша целевая цена по бумагам ВК — 345 руб., рейтинг — "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — добавляет Мильчакова.

Аналитик обращает внимание, что Ирану и США накануне удалось договориться о двухнедельном перемирии и разблокировке Ормузского пролива. «На 10 апреля стороны запланировали переговоры в Исламабаде при посредничестве Пакистана», — уточняет Мильчакова.

«Цена на нефть марки Brent на этом фоне снижается на 13,45%, до $94,57», — приводит данные эксперт. Она отмечает, что WTI торгуется с премией $1,5 к североморскому сорту. «Это может сигнализировать о дефиците углеводородного сырья в США и сложностях с его экспортом», — полагает Мильчакова.

«До конца недели прогнозируем колебания Brent в пределах $90–100 за баррель, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном стартуют, а условия перемирия не будут нарушены», — сообщает аналитик.

Мильчакова отмечает, что золото в течение дня подорожало на 1,9%, до $4772 за тройскую унцию, серебро — на 4,5%, до $75,24; котировки палладия выросли на 10%, платины — более чем на 5%. «Рост золота обусловлен коррекцией доллара США, в котором оно номинировано», — поясняет эксперт. По ее словам, позитивная динамика в ценах на драгметаллы среднесрочно выгодна для Полюса, Селигдара, Норникеля и других производителей цветмета.

Говоря о валютном рынке, аналитик отмечает, что рубль неоднозначно отреагировал на геополитические события. «Пара CNY/RUB на Мосбирже выросла на 0,06 руб., до 11,47. Пара USD/RUB на внебиржевых торгах снизилась на незначительные 0,08 руб., до 78,34, а пара EUR/RUB поднялась на 0,94 руб., до 91,86», — приводит данные Мильчакова.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю: 78–80, 90–92 и 11,2–11,7 соответственно», — сообщает эксперт. «Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 9 апреля: диапазон 2750–2850 пунктов», — заключает Наталья Мильчакова.