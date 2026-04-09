«Кто победил?»: эксперты назвали реального победителя в войне между США и Ираном

Спустя месяц боевых действий объявлено о двухнедельном перемирии. Но главный вопрос — не когда замолчат пушки, а кто вышел победителем из этого противостояния и насколько хрупок наступивший мир,об этом рассуждают эксперты в материале газеты "Ведомости".

Две версии победы: «Мы сломили Иран» против «Мы выстояли»

Вашингтон и Тегеран трактуют итоги войны прямо противоположным образом, готовя взаимоисключающие списки условий для мира.

Версия США: Дональд Трамп и его окружение говорят о безоговорочной победе. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что Тегеран «молил» о прекращении огня. Трамп утверждает, что в Иране произошла «смена режима», и он готов обсуждать отказ от ядерной программы в обмен на смягчение санкций.

Версия Ирана: В Тегеране заявляют о своей победе. Их условия гораздо жестче: полный контроль над Ормузским проливом, вывод всех войск США с Ближнего Востока, отмена всех санкций и резолюций против Ирана. Об отказе от ядерной программы речи не идет.

Эксперты сходятся во мнении: военную победу одержал Иран. По словам военного эксперта Ивана Коновалова, Иран выстоял под ударами США и Израиля, не достигнув поставленных целей. «США не хватило ресурсов для победы», — подчеркивает он.

«Перемирие — это пауза, а не конец войны»

Насколько долгим будет затишье? Большинство аналитиков настроены скептически.

Ненадежность сторон: Эксперт НИУ ВШЭ Илья Васькин напоминает, что Трамп уже нарушал договоренности во время переговоров. «Эта война была шоком, но доверять заявлениям президента США нельзя», — считает он.

Влияние Израиля: Как отмечает Лев Сокольщик (ВШЭ), ключевым фактором остается Израиль, который заинтересован в ослаблении Ирана. Давление радикалов на Нетаньяху может сорвать любые соглашения.

Условие Ирана: По данным The Wall Street Journal, Тегеран готов к переговорам только при условии перемирия в Ливане, что усложняет ситуацию.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов резюмирует: «Утверждать, что война закончилась, пока рано». Если же мир сохранится, регион ждет новая расстановка сил, где Иран закрепится как весомая региональная держава.

Кстати, 8 апреля Иран объявил перемирие с США бессмысленным. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, который возглавит делегацию на переговорах 10 апреля, обвинил Вашингтон в трёх нарушениях договорённостей: агрессии против Ливана, нарушении воздушного пространства Ирана и отказе признать право страны на обогащение урана.