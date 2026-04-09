Металлы растут в ожидании окончания иранского конфликта

Золото в ходе торгов 8 апреля выросло в цене на 2%, до $4788 за тройскую унцию, и продолжает двигаться вверх. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, в последние дни в его котировках наблюдалась повышенная волатильность.

«До локального максимума $4800 они пока не добрались, хотя прибавили более 2%», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, серебро сегодня дорожает на 4,72%, до $75,39, после коррекции в начале недели. «Цены на платину в эту среду поднялись на 5,5%, котировки палладия взлетели на 9,2%», — уточняет аналитик.

Аналитик поясняет, что драйвером роста для этих товаров стало соглашение о двухнедельном перемирии между США и Ираном, а также запланированные на 10 апреля переговоры между сторонами конфликта. «Долларовый индекс DXY на этом фоне упал на 1,1%, уйдя ниже 99 пунктов», — сообщает Мильчакова.

По словам эксперта, ожидаемое открытие судоходства в Ормузском проливе способствовало усилению спроса на металлы со стороны промышленности. «Особенно ею востребован палладий, рынок которого, по оценкам Норникеля, в текущем году может быть дефицитным», — подчеркивает Мильчакова.

Эксперт обращает внимание, что спрос на золото поддерживают покупки Банка Китая и финансовых корпораций КНР. «Эти инвестиции стимулирует растущее недоверие к доллару», — поясняет аналитик.

«Если американо-иранский конфликт завершится долгосрочным миром, золото может подорожать до $5000–5300 за тройскую унцию», — прогнозирует Мильчакова. По ее мнению, в случае возобновления военных действий котировки вечного металла опустятся ниже $4500.

«Наши ориентиры для цен на золото и серебро до конца месяца: $4800–4900 и $70–90 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.