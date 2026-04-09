Лимит 6 миллионов не спасает: власти обсуждают реформу семейной ипотеки

На фоне роста цен на недвижимость правительство ищет способы повысить доступность жилья. Ключевая стратегия — наращивание предложения и снижение издержек, о чём шла речь на годовой коллегии Минстроя 8 апреля, передаёт газета "Коммерсант".

Проблема: земля и кредиты съедают бюджет

Вице-премьер Марат Хуснуллин признал, что доступность жилья остаётся проблемным вопросом. В структуре себестоимости значительную долю занимают выкуп земли (19%) и обслуживание кредитов (25%), помимо самих строительно-монтажных работ.

Решение: больше земли и новые лимиты по ипотеке

Власти планируют активнее вовлекать участки в строительство. Для этого Минстрой намерен:

Передать регионам право самостоятельно запускать проекты комплексного развития территорий (КРТ) по федеральным землям.

Предоставлять инвесторам свободные участки под инфраструктуру без торгов.

Регионы, в свою очередь, просят у центра больше денег. Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил поднять лимит инфраструктурных облигаций с 200 до 300 млрд рублей и перераспределить льготные казначейские кредиты на более ранний срок.

Семейная ипотека: метраж не соответствует ценам

Отдельно обсуждается перенастройка семейной ипотеки. В 22 регионах цены на жильё сравнялись со столичными, и лимита в 6 млн рублей уже не хватает. В правительстве рассматривают варианты увеличения суммы кредита до 8 млн рублей в ряде регионов и дифференциацию ставки в зависимости от количества детей.

Кроме того, власти обсуждают введение гибкой ставки по семейной ипотеке: чем больше детей, тем ниже процент. По ключевым изменениям уже найден компромисс, и теперь правительство вместе с Кремлём запускает опрос, чтобы понять, как люди отнесутся к новым правилам.