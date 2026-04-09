«Светлые люди»: Иркутская электросетевая компания начинает видеопроект о своих сотрудниках

Для миллионов людей энергия – это свет в окнах и тепло в домах. Но за этим ежедневным комфортом стоит труд тысяч специалистов, чья работа часто остается невидимой. Иркутская электросетевая компания запускает документальный видеопроект «Светлые люди», чтобы показать реальное лицо компании – ее сотрудников. Герой первого выпуска – Михаил Иванькин, электромонтер из Иркутска.

Цель проекта – показать «в кадре» привычной жизни тех, кто ежедневно обеспечивает энергобезопасность городов и поселков Иркутской области. Цикл коротких фильмов расскажет о монтерах, диспетчерах, инженерах и ремонтных бригадах. О людях, которые в любых условиях берут на себя ответственность за бесперебойную работу электросетей.

«Мы начинаем этот проект, чтобы показать, насколько человечным, самоотверженным и "светлым" может быть дело, которое мы делаем для Иркутской области, – отмечают в компании. – За каждым щелчком выключателя стоит чей-то профессионализм, внимание и готовность к подвигу».