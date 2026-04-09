Трехэтажное здание с баром «Кокороко» продают в 130-м квартале Иркутска за 160 млн рублей

В Иркутске на продажу выставили трехэтажное здание, расположенное на улице Седова,6 в 130-м квартале. Его стоимость оценили в 160 млн рублей, следует из данных на популярном сервисе объявлений.

Внутри объекта, по данным 2ГИС, располагается популярный бар «Кокороко». В целом площадь здания составляет свыше 500 «квадратов». По данным продавца, первый этаж подходит для торговли или организации мероприятий, второй представляет собой малый зал и летнюю веранду, на третьем этаже размещаются кабинеты для офисной работы или консультаций. Кроме того, имеется парковка на восемь автомобилей.

В качестве преимуществ указываются возможность адаптировать пространство под любые нужды бизнеса и высокая проходимость.