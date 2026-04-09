Zolla закрыла 35 магазинов за год

Российский ритейлер одежды Zolla в 2025 году закрыл 35 торговых точек, сократив сеть с 492 до 457 магазинов, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на отчет компании. При этом в 2024 году сеть, напротив, выросла на 24 объекта.

Выручка компании осталась на уровне 25,6 млрд рублей, однако себестоимость продаж выросла на 780 млн рублей, а коммерческие расходы увеличились более чем на 1 млрд рублей. На этом фоне прибыль от продаж сократилась в 1,8 раза, до 2,5 млрд рублей.

«Чистая прибыль компании упала более чем в пять раз – до 429,6 млн рублей против 2,3 млрд годом ранее», – следует из отчета.

Средняя численность сотрудников при этом выросла на 14%, до 4,2 тыс. человек. Владелец Zolla, группа компаний «Фактор», в прошлом году расширила сеть другого своего бренда Nice&Easy, открыв 16 торговых точек.

Ранее «ВкусВилл» закрыл 286 магазинов в 2025 году, а в целом по России число торговых точек сократилось впервые за 25 лет.