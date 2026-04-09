ИНК проводит День заботы о здоровье для сотрудников офиса и производственных объектов

Иркутская нефтяная компания (ИНК) проводит традиционный День заботы о здоровье, приуроченный к Всемирному дню здоровья. В 2026 году мероприятие впервые проходит в расширенном формате — одновременно в офисе и на производственных объектах компании.

В центральном офисе ИНК День заботы о здоровье прошёл 7 апреля. Сотрудники смогли пройти экспресс‑диагностику жизненно важных показателей здоровья — измерить артериальное давление, пульс, уровень глюкозы, определить индекс массы тела и «сосудистый возраст». Также проводились исследования с использованием аппаратов «БиПиЛаб» и консультации по современным методам вакцинопрофилактики и программе «Здоровое питание», где можно было попробовать кислородные коктейли и блюда с коллагеном.

Отдельное внимание было уделено ментальному здоровью. Все желающие прошли скрининг на уровень тревожности, эмоционального выгорания и стресс, протестировали внимание и память с помощью психодиагностического комплекса УПДКМК. Сотрудники также посетили мастер‑классы по нейрогимнастике и оздоровительной гимнастике, лекции о значении вакцинации во взрослом возрасте.

Спортивная программа прошла в корпоративном спортзале. Среди участников состоялись соревнования по «Русскому жиму» и по планке, направленные на популяризацию активного образа жизни среди сотрудников компании.

На производственных объектах ИНК акция продлится до 12 апреля. Во всех здравпунктах открыты «Дни открытых дверей», где вахтовые сотрудники проходят экспресс‑диагностику, получают консультации врачей и составляют индивидуальные «карты здоровья» с персональными рекомендациями. Особое внимание уделено практическим навыкам и профилактике, в программе: медицинский квиз «Правда или вымысел?», тренинги по применению аптечки первой помощи на производстве, консультации психологов о методах поддержания ментального состояния и тематическое ЗОЖ‑меню в столовых.

В спортивно‑оздоровительных комплексах также проходят соревнования «Вахтовый богатырь». Все мероприятия проводятся в привычных для работников местах, а также в формате онлайн, чтобы любой сотрудник смог принять участие.

Департамент охраны здоровья ИНК регулярно организует информационные кампании, профилактические акции и образовательные программы, направленные на формирование культуры безопасного, осознанного отношения к собственному благополучию.