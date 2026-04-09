В России предложили создать стратегический запас нефти для обеспечения энергобезопасности

Создание стратегического запаса нефти в России необходимо для обеспечения энергетической безопасности страны в условиях нестабильности, передает агентство «Интерфакс» заявление первого заместителя председателя совета Союза нефтегазопромышленников России Анатолия Замрия на форуме «Нефтяная столица».
Среди факторов, обуславливающих необходимость создания резерва, он назвал перестройку экспортных потоков, санкции в области морских перевозок нефти, уязвимость трубопроводной инфраструктуры к атакам БПЛА и геополитическую турбулентность. По его словам, такие ресурсы позволили бы сглаживать эффекты непредсказуемых изменений.
«Поскольку Россия – крупнейший игрок, такую возможность надо тоже получить. Создание таких хранилищ – это не опция, а необходимость уже на сегодняшний день. Самое время принимать решения», – подчеркнул Замрий.
Он призвал рассмотреть все возможные варианты хранения: подземные хранилища, льдогрунтовые в арктических регионах и наземные резервуарные парки с усиленной защитой, отдав приоритет последнему варианту.
Ранее на фоне перемирия США и Ирана цена на нефть марки Brent снизилась на 13,45%, до $94,57. WTI торгуется с премией $1,5 к североморскому сорту.