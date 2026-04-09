Эн+ представила итоги масштабного исследования биоразнообразия Ангарского каскада ГЭС

В Иркутске прошло заседание Научного совета Программы сохранения биоразнообразия Эн+ Гидро. Учёные представили результаты двухлетних полевых исследований в зоне влияния Иркутской, Братской и Усть-Илимской ГЭС.

В заседании приняли участие специалисты ведущих научно-исследовательских учреждений Иркутской области. Комплексные работы за 2024–2025 годы проводились в рамках Программы СБР, утверждённой компанией в 2023 году в партнёрстве с институтами Сибирского отделения РАН.

«Для Эн+ Гидро, как для лидера в области гидроэнергетики, ответственное отношение к окружающей среде и сохранение уникальных экосистем в регионах нашего присутствия являются безусловным приоритетом. Проведенная полевая работа – это фундаментальный труд, который ложится в основу наших управленческих решений и долгосрочных экологических инициатив», – отметил директор Эн+ Гидро Сергей Кузнецов.

Команда ученых под общей координацией Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН провела комплексные исследования на площади более 29 тыс. км². В рамках работ были выполнены геоботанические исследования для оценки состояния растительных сообществ, ихтиологические — с применением современных методов, а также зоологические, охватывающие изучение млекопитающих и птиц.

В результате полевых работ заложены постоянные мониторинговые площадки, которые станут основой для долгосрочного наблюдения за динамикой экосистем. В ходе работ учеными фиксировались данные о редких и особо охраняемых видах с привязкой к географическим координатам.

Также в процессе исследований было сделано открытие: на берегу Усть-Илимского водохранилища впервые зафиксирован гриб Гиднеллум Пека, очень редкий для территории Прибайкалья. По инициативе Эн+ в адрес Министерства природных ресурсов Иркутской области уже направлено предложение о его включении в региональную Красную книгу.

Одним из ключевых научных выводов, представленных на заседании, стала рекомендация по корректировке системы видов-индикаторов. Ученые предложили сместить фокус с «флаговых видов» на систему фоновых видов, которые более репрезентативно отражают состояние экосистем в целом.

Параллельно с научно-исследовательской работой в рамках Программы СБР уже реализуется ряд практических мероприятий. Компания устанавливает и масштабирует искусственные нерестилища, эффективность которых подтверждена научным сопровождением эксперимента в 2024 году. В 2025 году было установлено 800 м², а в 2026 году планируется уже 1200 м² на трех водохранилищах. Кроме того, Эн+ привлекает и поддерживает внештатных общественных инспекторов рыбоохраны для борьбы с браконьерством — за время проекта проведено более 2 тыс. рейдов и пресечено около 1,5 тыс. нарушений. Ежегодно Эн+ также проводит выпуск молоди ценных видов рыб: в реки Иркутской области отправляется более 600 тыс. мальков для поддержания популяций.