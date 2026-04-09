Недостроенную школу в Слюдянке снова бросили: подрядчик отказался от контракта

Школа на 725 мест в микрорайоне Рудоуправление в городе Слюдянке Иркутской области, которую пытаются построить с 2019 года, снова осталась без подрядчика. Организация решила отказаться от заключения контракта, следует из документации на портале госзакупок.

По итогам конкурса на завершение возведения школы была выбрана компания ООО «Ново-Строй». Она оказалась единственной, кто подал заявку. Предложенная цена на работы составила 1,18 млрд рублей.

«По состоянию на 31 марта 2026 года ООО "Ново-Строй" разместило на площадке протокол разногласий. Заказчик (администрация Слюдянского муниципального района – прим. ред.) 2 апреля 2026 года повторно направил проект контракта без учета замечаний, указанных в протоколе разногласий ООО "Ново-Строй". Последний срок подписания проекта контракта ООО "Ново-Строй" – 6 апреля 2026 года», – говорится в протоколе уклонения.

Поскольку в установленные сроки компания не разместила на электронной площадке подписанный проект контракта, ее признали уклонившейся от заключения договора. Соответственно, судьба долгостроя пока вновь остается неизвестной.

Напомним, первой указанную школу начала строить компания ООО «Домстрой Профи». Она частично возвела каркас объекта, после чего бросила его без окон и дверей. Спустя время, в 2023 году, нашлась компания ООО «С-Групп», решившая достроить образовательное учреждение к осени 2024 года, однако, как и предшественник, не справилась с взятыми на себя обязательствами.