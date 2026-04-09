Более 100 млн рублей заплатит компания в Иркутской области, обманом выигравшая контракт

Подрядчику в Иркутской области, который обманом выиграл конкурс на заключение муниципального контракта, придется заплатить крупную сумму. Подробности сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, коммерческая организация при попытке выиграть контракт на капремонт образовательной организации в Аларском районе предоставила ложные сведения о наличии необходимого опыта и квалификации. Это позволило обществу незаконно стать победителем процедуры отбора подрядчика.

В связи с этим прокуратура направила в Арбитражный суд региона исковое заявление о признании договора недействительным. По результатам рассмотрения дела указанное требование удовлетворили: подрядчику придется вернуть незаконно полученную оплату в 105 млн рублей.