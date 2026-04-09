Ввод многоквартирного жилья в Сибири за год снизился на 12%

В настоящее время строительная отрасль Сибири в целом демонстрирует устойчивость и сохраняет темпы развития. При этом отмечаются изменения структуры рынка. Какие именно, в интервью СИА рассказал управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

«В 2025 году ввод многоквартирного жилья снизился на 12% – до 3,8 млн кв. м, тогда как сегмент ИЖС, наоборот, вырос на 16% и достиг 6,5 млн кв. м. Это отражает более широкие структурные изменения в отрасли», – отметил эксперт.

Объем строящегося многоквартирного жилья в Сибирском федеральном округе за последние три года практически не претерпел изменений. В 2023 году он достиг 8,7 миллиона квадратных метров, в 2024 году – 9 миллионов, а по результатам прошлого года составил 8,8 миллиона квадратных метров. Схожая картина наблюдается и в отношении ввода жилья: этот показатель стабильно держится в пределах от 9,9 до 10,3 миллиона квадратных метров.