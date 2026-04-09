«Клиентский путь стал длиннее»: как блокировки ударили по бизнесу интернет-провайдеров

Блокировки мессенджеров бьют не только по бизнесу, но и по самим провайдерам. Казалось бы, ограничения должны играть на руку операторам связи, но на деле они создают им огромные проблемы: от роста нагрузки на сеть до усложнения коммуникации с клиентами. Как цифровая нестабильность меняет бизнес провайдеров и какой урок из этого вынесли все? Об этом мы поговорили с председателем Совета директоров «БВК Новый» Михаилом Ковалёвым.

Что происходит

С февраля 2026 года нестабильность мессенджеров и ограничения в цифровой среде ударили в первую очередь по оперативной коммуникации с клиентами, подчёркивает председатель Совета директоров «БВК Новый» Михаил Ковалёв.

«Для нас, как для интернет-провайдера, это чувствительно: клиент ждёт быстрого ответа по подключению и обслуживанию. Когда привычный канал работает нестабильно, часть обращений уходит в звонки, на сайт и в приложение. Это увеличивает нагрузку на поддержку и делает клиентский путь длиннее», — поясняет эксперт.

При этом провайдеры лишь исполняют требования регулятора и не принимают решений о блокировках. Однако рост использования VPN напрямую бьёт по их инфраструктуре. «Увеличивается объём трансграничного трафика, который стоит дороже и создаёт дополнительную нагрузку на сеть», — подчёркивает Михаил Ковалёв.

Как адаптируемся

Компания исходит из того, что нельзя зависеть от одного канала. Поэтому «БВК Новый» усиливает собственные и контролируемые каналы связи: сайт, личный кабинет, приложение, телефонию, СМС и российские соцсети.

«Для B2B-клиентов особенно важны управляемые решения: виртуальная АТС и резервные сценарии связи. Наша задача — чтобы клиент мог получить помощь несколькими способами», — говорит эксперт.

Главный вывод

«Нельзя строить коммуникацию на одном внешнем сервисе. Бизнесу нужна своя устойчивая система контакта с клиентом — с несколькими каналами, понятным резервом и контролируемой инфраструктурой. Для рынка связи это особенно наглядно и в целом является приоритетной задачей», — резюмирует Михаил Ковалёв.