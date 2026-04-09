«Дыра в бюджете»: дефицит за квартал превысил годовой план на триллионы рублей

По итогам I квартала 2026 года федеральный бюджет России столкнулся с серьёзным дефицитом. По данным Минфина, расходы превысили доходы на 4,576 трлн рублей, что составляет 1,9% ВВП.

Это значительно хуже показателей прошлого года: дефицит вырос в 1,5 раза и уже превысил годовой план, заложенный в бюджете (3,786 трлн руб. или 1,6% ВВП).

Почему казна пустеет?

Основная причина — резкое падение нефтегазовых доходов. Они сократились почти вдвое (на 45,4%), составив всего 1,443 трлн рублей. В то же время общие доходы бюджета упали на 8,2%.

При этом государственные расходы продолжают расти. За первые три месяца они составили 12,885 трлн рублей, что на 17% больше, чем год назад.

Ситуация в экономике вызывает опасения у бизнеса. Ранее глава РСПП Александр Шохин заявил, что инвестиции в России в 2026 году могут упасть на 1,5%. Он отметил, что при таком раскладе рост экономики «уйдёт в ноль», но выразил надежду, что правительство и ЦБ этого не допустат. Для роста ВВП на 2%, по мнению РСПП, необходимо активизировать инвестиции.