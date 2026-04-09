Т2 дарит полгода бесплатной связи новому абоненту и начисляет 2000 рублей тому, кто его пригласил

Мобильный оператор T2 объявил о запуске реферальной программы «Бонус за друга». Действующие абоненты оператора получают вознаграждение до 2000 рублей на счет за каждого подключившегося пользователя. Приглашенный друг получит полгода связи в подарок при переходе со своим номером.

Реферальная программа Т2 построена на принципе взаимной выгоды: пригласивший абонент получит денежное вознаграждение, а его друг – полгода связи в подарок. Чтобы получить бонус, любой действующий клиент T2 может через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении сформировать персональное приглашение, указав номер телефона друга. Количество приглашений в рамках программы не ограничено. Бонус начисляется за каждого друга, выполнившего установленные условия.

Приглашенный клиент может перенести свой номер в T2 и получить 100%-ю скидку на шесть месяцев пользования тарифами «Хватит!» и «Везде онлайн». Скидка действует со второго месяца подключения. После полугода бесплатной связи абонент сможет пользоваться тарифом по специальной стоимости.

Подробные условия программы «Бонус за друга» – на сайте https://referral.t2.ru/

«Для нас важно, чтобы переход в T2 был не просто выгодным, но и максимально комфортным. Полгода бесплатной связи – возможность без спешки оценить качество сети и сервисов. Мы верим, что лучшие рекомендации исходят от друзей, поэтому рады дарить взаимную выгоду тем, кто делится своим опытом и уверен в качестве наших услуг», – Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2.

«В реферальной программе участвуют наши самые популярные тарифы, в том числе флагманский тариф "Хватит!", который включает в себя тройной безлимит: на мобильный интернет, звонки внутри сети и СМС. Новые абоненты смогут убедиться в качестве сети и оценить все преимущества нашей связи», – Вячеслав Стоянов, директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» T2.

