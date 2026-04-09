«Отрасль достигла дна»: лесопромышленники просят правительство спасти их от банкротства

Лесная отрасль России на грани коллапса: промышленники умоляют правительство ввести мораторий на банкротства. Крепкий рубль и дорогая логистика «убивают» экспорт, а субсидии от государства тают на глазах. Как стало известно, представители отрасли подготовили обращение к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой ввести трёхлетний мораторий на банкротства, сообщает "Коммерсант".

Причины кризиса: логистика и крепкий рубль

По мнению участников рынка, отрасль «достигла дна» из-за совокупности негативных факторов. Ключевые из них — резкое снижение экспортных цен, удорожание логистики (стоимость перевозки пиломатериалов выросла с $30 до $70 за кубометр) и крепкий рубль. «Зачем добивать компании штрафами, если они и так работают в убыток?» — задаётся вопросом владелец УЛК Владимир Буторин. Он прогнозирует, что к концу года может закрыться до 50% предприятий.

Запросы бизнеса: от моратория до субсидий

Авторы обращения (инициатива исходит от заксобрания Архангельской области) оценивают убытки отрасли за три года в 15 млрд рублей. Они просят не только запретить банкротства по искам кредиторов, но и предоставить трёхлетнюю отсрочку по налогам. Крупные игроки, такие как «Сегежа Групп», предлагают дополнительные меры: заморозить арендную плату за леса, вернуть субсидии на экспорт через порты и снизить железнодорожные тарифы.

Реакция властей

В Минпромторге ситуацию официально не комментируют. Однако источники сообщают, что власти признают наличие проблем у отдельных предприятий и рассматривают возможность точечных мер поддержки, чтобы предотвратить крах гигантов индустрии.

Проблемы лесной отрасли — лишь часть общей картины. Ранее Сбербанк назвал наиболее рисковые сектора для своего кредитного портфеля в новом году. В список «проблемных» попали коммерческая недвижимость, угольная промышленность, офлайн-торговля и ритейл транспортных средств.Наиболее серьёзные проблемы наблюдаются в тех сегментах бизнеса, которые сильно зависят от заёмных средств, особенно в условиях высоких процентных ставок и низкого спроса потребителей.