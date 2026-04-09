Новости

В Иркутской области стартовал Gen-AI акселератор для внедрения искусственного интеллекта в бизнес

В Иркутской области стартовал Gen-AI акселератор программа, направленная на внедрение решений на базе генеративного искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики. В ней участвуют 79 компаний региона, сообщил министр цифрового развития и связи Приангарья Александр Селедцов.

Решения на основе ИИ уже применяются в регионе в ряде сфер, включая здравоохранение. В МФЦ работают голосовые помощники. В 2025 году открылся Байкальский центр изучения искусственного интеллекта и цифровых технологий. Среди его проектов – «Экологический ассистент», «Цифровой двойник модульной установки» и «Система мониторинга технологического оборудования».

Читайте также:

Россияне готовы доверить быт домашнему роботу-андроиду
8 апреля 2026
ГигаЧат стал умнее и быстрее: Сбер представил новое поколение ИИ-помощника
6 апреля 2026

Александр Селедцов также отметил широкое использование чат-ботов в национальном мессенджере MAX. С их помощью жители могут записаться к врачу, получить услуги МФЦ, узнать телефоны экстренных служб и решить другие вопросы. В MAX также работает чат-бот «Цифровой гид Иркутской области», объединяющий полезные сервисы.

«Искусственный интеллект – важная составляющая нашей цифровой повестки. Решения на основе ИИ уже применяются в ряде сфер», – подчеркнул министр.

Программа акселератора проводится Сбером и рассчитана на два месяца. За это время участники должны подготовиться к внедрению цифровых решений для повышения эффективности бизнеса. Председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев отметил, что акселератор позволит компаниям объединить лучшие практики и возможности искусственного интеллекта для трансформации бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Искусственный интеллект, нейросети":
Все материалы сюжета (247)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес