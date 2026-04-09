ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки на апрельском заседании

Банк России на апрельском заседании будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, при этом могут звучать предложения о паузе, передает агентство «Интерфакс» заявление советника председателя ЦБ Кирилла Тремасова. Регулятор долгое время снижал ставку с июня 2025 года.

На решение ЦБ повлияют в том числе данные по инфляции за март, которые Росстат предоставит 10 апреля. Проинфляционным риском стала ситуация на Ближнем Востоке, отметил Тремасов. Устойчивые параметры инфляции остаются в диапазоне 4–5%, хотя на мартовском заседании звучали мнения, что устойчивая инфляция даже ближе к 4%.

«Само бюджетное правило остается, поэтому сильного влияния цен на нефть на валютный курс быть не должно», – подчеркнул Тремасов. Однако он указал на другую сторону: рост цен на нефть, удобрения и другие товары чреват ускорением инфляции в развитых и развивающихся странах, что может повысить инфляционное давление и в России.

Участники мартовской дискуссии пришли к выводу, что события на Ближнем Востоке несут для России дополнительные проинфляционные риски. Масштаб этих рисков будет оцениваться на апрельском заседании совета директоров по ключевой ставке, добавил советник главы ЦБ.

Напомним, что на последнем заседании 20 марта Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 15% годовых. Регулятор отмечал, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста, но значительно выросла неопределенность со стороны внешних условий. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля.