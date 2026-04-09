Примсоцбанк вошел в реестр уполномоченных банков по АУСН

Примсоцбанк официально включён в реестр уполномоченных банков ФНС по Автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН). Теперь клиенты банка могут использовать специальный налоговый режим, позволяющий малому и среднему бизнесу существенно сократить налоговую отчетность и автоматизировать расчёт налогов.

Об АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — это специальный налоговый режим, при котором налогоплательщикам не приходится самостоятельно рассчитывать суммы налогов и формировать отчётность (декларации по УСН, 6НДФЛ, отчёты по страховым взносам). Сведения об операциях налогоплательщика - данные контрольно-кассовой техники, банковские операции, сведения из личного кабинета – передаются в ФНС. На основании этого налоговая служба рассчитывает суммы налога и предъявляет их к уплате.

АУСН освобождает предпринимателей от рутины. По данным опроса кредитных организаций, проведённого информационным агентством «Коммерсантъ», за первый квартал 2026 года число клиентов, использующих АУСН, выросло на 15–40%. Переход на новый режим помогает предпринимателям сэкономить время на отчётности и сосредоточиться на развитии бизнеса.

Сумма рассчитанного налога доступна налогоплательщику как в личном кабинете ФНС, так и в системе ДБО (банк-клиент) обслуживающего его уполномоченного банка. В системе ДБО можно сразу же осуществить уплату налога.

Режим АУСН действует в 89 регионах России, включая следующие регионы присутствия Примсоцбанка: Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Иркутская, Омская, Челябинская, Свердловская области, Москва и Санкт-Петербург.

Кто может воспользоваться?

Режим АУСН могут выбрать любые ИП и организации, включая тех, кто ранее использовал другие налоговые режимы. При этом налоговая служба предъявляет требования к налогоплательщикам, находящимся на АУСН. Основные из них:

Штат не более 5 сотрудников

Расчетные счета только в уполномоченных банках, например, Примсоцбанк

Выплата зарплат только в безналичной форме

Не применяются другие специальные налоговые режимы

Регистрация в налоговых органах субъекта РФ, в котором действует АУСН,

Остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 млн руб. в год

Как перейти на АУСН через Примсоцбанк?

Переход возможен быстро и без лишних сложностей:

Откройте расчётный счёт в Примсоцбанке (если его ещё нет). Подключите систему ДБО iBank для Бизнеса , Перейдите в раздел АУСН и проверьте соответствует ли ваш бизнес требованиям ФНС. Подайте заявку на переход — статус отобразится в личном кабинете.

Сервис предоставляется бесплатно.

Дополнительную информацию по открытию счета и подключению АУСН Вы можете получить по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или в ближайшем отделении Примсоцбанка.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015.

Информация носит справочный характер. Перед принятием решения о переходе на АУСН ознакомьтесь со всеми условиями на официальном сайте Примсоцбанка по ссылке , а также с нормативными актами ФНС.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. erid:2VfnxyRtvXC