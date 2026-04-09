ВТБ рассказал о зарождении новой экономики

В первом квартале 2026 года пользователи русскоязычных социальных медиа начали обсуждать зарождение самостоятельной экономической системы с участием искусственного интеллекта, в рамках которой цифровые помощники могут рассматриваться как отдельные субъекты, которые решают практические задачи и могут самостоятельно взаимодействовать друг с другом. Такие выводы содержатся в исследовании «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», проведенном компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Вадим Кулик, по результатам исследования отметил, что предпосылки для такой экономики уже формируются, например в области финансовых операций и подбора продуктов. «До полноценной системы – с устойчивыми правилами и регулированием – потребуется еще несколько лет. ИИ-агенты могут стать полноценными помощниками людей в обозримом будущем: они будут самостоятельно выбирать товары, оптимизировать расходы, управлять подписками и финансовыми потоками пользователей и компаний», – сказал он. По словам топ-менеджера, развитие этого рынка будет зависеть от регулирования, технологий и уровня доверия к ИИ.

В исследовании аналитики изучили упоминания терминов «ИИ-агент» в различных словоформах в соцмедиа на русском языке.

Выяснилось, что 11% дискуссий носят экономический характер. Пользователи обсуждают влияние ИИ-агентов на рынок труда, риски потери рабочих мест и гипотетическую трансформацию занятости. В фокусе внимания оказалась концепция «ИИ-агентной экономики», где цифровые помощники выступают как самостоятельные участники рынка. Среди ключевых вопросов, которые поднимают пользователи, – модели монетизации, стоимость владения ИИ-агентами и необходимость их регулирования.

Наиболее обсуждаемой темой остается практическое применение ИИ-помощников, которому посвящено 44% упоминаний. Пользователи ищут способы превратить ИИ из «говорящего» инструмента в «делающий» для бытовых и финансовых задач. ВТБ фиксирует трансформацию роли человека, который становится оркестратором ИИ-агентов: он формулирует цели, распределяет задачи и принимает финальные решения, однако это создает риск когнитивной перегрузки. В банке прогнозируют, что в перспективе появятся мета-агенты, способные координировать других цифровых помощников и брать на себя значительную часть операционного контроля.

Одновременно фиксируется поляризация восприятия: в 20% обсуждений пользователи считают ИИ-агентов уже сложившейся нормой, тогда как 11% мнений выражают разочарование из-за завышенных ожиданий и агрессивного маркетинга. Технические аспекты, включая архитектуру, выбор платформ и фреймворков, обсуждаются лишь в 7% сообщений. Еще 3% дискуссий посвящены философским вопросам – от возможности появления общего искусственного интеллекта до гипотетического сознания ИИ. В ВТБ подчеркивают, что скепсис части аудитории оправдан, а использование ИИ-сервисов на финансовом рынке требует обращения к крупным игрокам с доказанной экспертизой, чтобы минимизировать риски утечки данных и мошенничества.