Мастерская искусственного интеллекта для детей с особенностями здоровья открылась в Братске

В инклюзивном кластере «Гнездо» начала работать мастерская искусственного интеллекта для детей с особенностями здоровья. Проект создан при поддержке Иркутского отделения Байкальского банка.

Волонтеры передали кластеру семь ноутбуков и провели первое занятие. На нём ребята из «Гнезда» познакомились с нейросетевыми моделями Сбера ГигаЧат и Kandinsky. Сотрудники банка показали, как составлять промты и получать изображения по текстовому описанию. Такие уроки для воспитанников «Гнезда» станут еженедельными.

«Эта мастерская не только про технологии, но и про возможность и веру в то, что каждый ребенок может создавать, исследовать и быть услышанным. На занятии дети делали первые шаги в мир ИИ без страха, с любопытством и открытым сердцем. Для нас эта мастерская – возможность показать, как технологии раскрывают потенциал и дают детям новые инструменты для самовыражения», – Елена Логинова, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка.

«Сбер поддерживает много наших проектов: фестивали, проекты, даже арт-объекты сотрудники банка создают вместе с воспитанниками. Мы всегда знаем, что может обратиться в банк, и нам помогут. Новая мастерская – это начало большого цифрового развития “Гнезда”. Пока для нас все новое, то я точно знаю, что это поможет в работе с детьми с особенностями развития. Ребята рады и воодушевлены праздником, который для них устроила команда банка», – Ольга Амосова, руководитель инклюзивного кластера «Гнездо».