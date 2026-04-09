Чистая прибыль Сбера за первый квартал 2026 года выросла на 21,4%

Сбербанк по итогам первых трех месяцев 2026 года заработал 491 млрд рублей чистой прибыли, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность капитала составила 23,6%, сообщил президент и председатель правления банка Герман Греф.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 1,5% за месяц, достигнув 31 трлн рублей, розничный портфель увеличился на 0,6 процента до 19,2 трлн рублей. Средства физических лиц выросли на 1% за месяц, составив 33,7 трлн рублей.

В марте банк представил масштабное обновление ИИ-помощника GigaChat на базе новой модели GigaChat Ultra, получившей долгосрочную память, автоматический поиск информации в сети и двукратное увеличение скорости генерации ответов.

Количество розничных клиентов увеличилось до 110,4 миллиона человек, активных корпоративных клиентов – около 3,5 млн компаний. Число активных пользователей СберБанк Онлайн выросло до 84,7 млн, а подписчиков СберПрайм – до 22,3 млн человек.

Чистые процентные доходы за три месяца выросли на 21,1% – до 861,4 млрд рублей. Коэффициент достаточности общего капитала увеличился до 14,1%. В марте чистая прибыль банка выросла на 21,3% год к году, до 166,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель составил 19,2 трлн рублей, в том числе портфель жилищных кредитов достиг 12,8 трлн, увеличившись за месяц на 0,8%. Банк подтверждает свои цели на 2026 год, сделав следующий фокус на масштабировании платформенных ИИ-решений.