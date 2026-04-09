Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам первого квартала 2026 года вырос в 1,4 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.04.2026 года составил 83 млрд рублей. Объем автокредитования за первые три месяца 2026 года увеличился на 11% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 12 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. erid:2VfnxwbGXrz