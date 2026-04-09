Иркутские предприниматели массово жалуются на невыплаты по госконтрактам

Бизнес-омбудсмен в Иркутской области Андрей Лабыгин провел прием предпринимателей совместно с и. о. прокурора региона Вячеславом Бабенко. Во время встречи поступили массовые жалобы на невыплаты по госконтрактам.

«К сожалению, вновь вышла на первый план проблема, о которой я говорил уже не раз – неплатежи по государственным контрактам становятся массовыми. Сразу несколько предпринимателей обратились с одинаковым вопросом: просроченная задолженность по госконтрактам. Суммы разные – от 2,5 млн до 270 млн рублей», – рассказал Лабыгин по итогам встречи.

Проблема затронула и перевозчиков, которым до сих пор не компенсировали проезд льготников за ноябрь и декабрь 2025 года. По словам представителя ассоциации, каждый второй перевезенный ими пассажир являлся льготников, которых они фактически возят за свой счет.

Обращения рассмотрит прокуратура – при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, о проблеме невыплат уполномоченный по правам предпринимателей в Приангарье заявлял еще в прошлом году. Андрей Лабыгин посоветовал исполнителям госконтрактов обращаться в арбитражный суд – по его словам, такие действия помогут быстрее добиться перечисления денег.