Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Иркутской области

Единый государственный экзамен в 2026 году в Иркутской области будут сдавать почти 15 тысяч человек. Какие предметы являются самыми популярными, рассказали в Министерстве образования региона.

Математика и русский язык являются обязательными предметами для сдачи в 11-м классе, однако у выпускников есть выбор между базовым и профильным уровнем математики. Профильную математику, которая не является обязательной, выбрало большинство будущих студентов – 53,8%.

Также среди лидеров обществознание – его выбрали 39,2% выпускников. На третьем месте по популярности оказалась информатика – 21,6%, на четвертом физика – 19,6%.

В сравнении с показателями прошлого года отмечается рост интереса к сдаче профильной математики, информатики, физики. Популярность же обществознания постепенно снижается.